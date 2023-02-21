Карелина Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина Фёкла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1903

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1946

Дочь: Коротина Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Рождение ребёнка
?.08.?

Дочь: Асямова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заъаров Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седельникова Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Смерть
1988
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