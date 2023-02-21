Карелина Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1903
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1946
Дочь: Коротина Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Рождение ребёнка
?.08.?
Дочь: Асямова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седельникова Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Смерть
1988