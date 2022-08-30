Рудницкая (Коротина) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкая (Коротина) Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1966

Отец: Коротин Александр Харитонович

Мать: Коротина (Захарова) Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудницкий Сергей Ордалионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1992

Сын: Рудницкий Алекспндр Сергеевич

Отец ребёнка: Рудницкий Сергей Ордалионович

Рождение ребёнка
30.06.2006

Дочь: Пашкова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Пашков Алексей Михайлович

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