Рудницкая (Коротина) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1992
Сын: Рудницкий Алекспндр Сергеевич
Отец ребёнка: Рудницкий Сергей Ордалионович
Рождение ребёнка
30.06.2006
Дочь: Пашкова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Пашков Алексей Михайлович