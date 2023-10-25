Кондратьева Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1885
Дата смерти18.11.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1908
Сын: Кондратьев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1911
Сын: Кондратьев Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Иванович
Смерть
18.11.1968