Кондратьева Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Агрипина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1885

Дата смерти

18.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1908

Сын: Кондратьев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1911

Сын: Кондратьев Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Иванович

Смерть
18.11.1968
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