Кондратьев Борис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Борис Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1911

Дата смерти

?.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1911

Отец: Кондратьев Дмитрий Иванович

Мать: Кондратьева Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
11.09.1947

Дочь: Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области
Смерть
?.01.1979
г. Ставрополь
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