Кондратьев Борис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1911
Дата смерти?.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1911
Рождение ребёнка
09.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
11.09.1947
Дочь: Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области
Смерть
?.01.1979
г. Ставрополь