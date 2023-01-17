Широкова (Плешакова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Плешаков Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Мирон Тимофеев Широков | Афанасий Петров Силин
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрона Логиновна
Отец ребёнка: Широков Логин Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1850
Дочь: Татьяна Логиновна
Отец ребёнка: Широков Логин Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1852
Отец ребёнка: Широков Логин Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Логиновна
Отец ребёнка: Широков Логин Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Логиновна
Отец ребёнка: Широков Логин Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно