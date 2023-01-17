Широкова (Плешакова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Плешакова) Анна Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Плешаков Михаил

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.06.1836

Муж: Широков Логин Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Мирон Тимофеев Широков | Афанасий Петров Силин
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрона Логиновна

Отец ребёнка: Широков Логин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1850

Дочь: Татьяна Логиновна

Отец ребёнка: Широков Логин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1852

Сын: Широков Тихон Логинович

Отец ребёнка: Широков Логин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Логиновна

Отец ребёнка: Широков Логин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Логиновна

Отец ребёнка: Широков Логин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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