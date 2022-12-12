Широков Тихон Логинович
Место рождения
Дата рождения21.06.1852
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1852
Отец: Широков Логин Иванович
Мать: Широкова Анна Михайловна
Крещение
04.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Феоктиста Димитриева Плешакова дочь Параскева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858