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Широков Тихон Логинович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.06.1852

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1852

Отец: Широков Логин Иванович

Мать: Широкова Анна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Феоктиста Димитриева Плешакова дочь Параскева
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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