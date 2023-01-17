(Широкова) Татьяна Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Широкова) Татьяна Логиновна

(Широкова) Татьяна Логиновна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1850

Отец: Широков Логин Иванович

Мать: Широкова Анна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: Трофима Арефьева Баранова жена Зиновия Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close