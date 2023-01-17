(Широкова) Татьяна Логиновна
Место рождения
Дата рождения22.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1850
Отец: Широков Логин Иванович
Мать: Широкова Анна Михайловна
Крещение
24.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: Трофима Арефьева Баранова жена Зиновия Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно