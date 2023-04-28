Семенихина (Варавва) Юлиана Кононовна
Место рождения
Дата рождения28.06.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1865
Отец: Варавва Конон Васильевич
Мать: Варавва Евдокия Ивановна
Бракосочетание
02.02.1887
Рождение ребёнка
29.11.1893
Сын: Семенихин Стефан Платонович
Отец ребёнка: Семенихин Платон Акимович
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Семенихин Лазарь Платонович
Отец ребёнка: Семенихин Платон Акимович
Рождение ребёнка
24.08.1901
Дочь: Подпорина Мария Платоновна
Отец ребёнка: Семенихин Платон Акимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно