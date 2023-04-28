Семенихина (Варавва) Юлиана Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихина (Варавва) Юлиана Кононовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.06.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1865

Отец: Варавва Конон Васильевич

Мать: Варавва Евдокия Ивановна

Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Семенихин Платон Акимович

Рождение ребёнка
29.11.1893

Сын: Семенихин Стефан Платонович

Отец ребёнка: Семенихин Платон Акимович

Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Семенихин Лазарь Платонович

Отец ребёнка: Семенихин Платон Акимович

Рождение ребёнка
24.08.1901

Дочь: Подпорина Мария Платоновна

Отец ребёнка: Семенихин Платон Акимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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