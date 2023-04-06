Варавва Конон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
17.01.1860
Жена: Варавва Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1865
Дочь: Семенихина Юлиана Кононовна
Мать ребёнка: Варавва Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1874
Дочь: Виноградова Матрона Кононовна
Мать ребёнка: Варавва Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
До 1877
Мать ребёнка: Варавва Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно