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Варавва Конон Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Варавва Василий Алексеевич

Мать: Варавва Мария Аврамовна

Бракосочетание
17.01.1860

Жена: Варавва Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1865

Дочь: Семенихина Юлиана Кононовна

Мать ребёнка: Варавва Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1874

Дочь: Виноградова Матрона Кононовна

Мать ребёнка: Варавва Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Варавва Михаил Кононович

Мать ребёнка: Варавва Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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