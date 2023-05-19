Семенихин Платон Акимович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти16.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Семенихин Аким Иванович
Бракосочетание
02.02.1887
Рождение ребёнка
29.11.1893
Сын: Семенихин Стефан Платонович
Мать ребёнка: Семенихина Юлиана Кононовна
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Семенихин Лазарь Платонович
Мать ребёнка: Семенихина Юлиана Кононовна
Рождение ребёнка
24.08.1901
Дочь: Подпорина Мария Платоновна
Мать ребёнка: Семенихина Юлиана Кононовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1920
Причина смерти: тиф