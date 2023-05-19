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Семенихин Платон Акимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

16.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Семенихин Аким Иванович

Мать: Семенихина Анна Матвеевна

Бракосочетание
02.02.1887

Жена: Семенихина Юлиана Кононовна

Рождение ребёнка
29.11.1893

Сын: Семенихин Стефан Платонович

Мать ребёнка: Семенихина Юлиана Кононовна

Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Семенихин Лазарь Платонович

Мать ребёнка: Семенихина Юлиана Кононовна

Рождение ребёнка
24.08.1901

Дочь: Подпорина Мария Платоновна

Мать ребёнка: Семенихина Юлиана Кононовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1920
Причина смерти: тиф
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