Акинфей Филимоновъ
Место рождения
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Филимонъ Ивановъ
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Манухина Евгения
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Миронъ Акинфеевъ
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акимова Прасковья
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аксинья Акинфеева
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Акинфеева
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитина