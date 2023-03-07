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Акинфей Филимоновъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Филимонъ Ивановъ

Мать: Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Манухина Евгения

Мать ребёнка: Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Миронъ Акинфеевъ

Мать ребёнка: Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акимова Прасковья

Мать ребёнка: Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аксинья Акинфеева

Мать ребёнка: Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Акинфеева

Мать ребёнка: Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитина

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