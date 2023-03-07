Татьяна
Место рождения
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Манухина Евгения
Отец ребёнка: Акинфей Филимоновъ
Рождение ребёнка
1840
Сын: Миронъ Акинфеевъ
Отец ребёнка: Акинфей Филимоновъ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акимова Прасковья
Отец ребёнка: Акинфей Филимоновъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аксинья Акинфеева
Отец ребёнка: Акинфей Филимоновъ
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Акинфеева
Отец ребёнка: Акинфей Филимоновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинфей Филимоновъ