Петровская Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти19.03.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Петровский Иеремей Яковлевич
Отец ребёнка: Петровский Яков Макарович
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Петровский Демьян Яковлевич
Отец ребёнка: Петровский Яков Макарович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Петровский Авраам Яковлевич
Отец ребёнка: Петровский Яков Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1867