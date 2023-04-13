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Петровская Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

19.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Петровский Иеремей Яковлевич

Отец ребёнка: Петровский Яков Макарович

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Петровский Демьян Яковлевич

Отец ребёнка: Петровский Яков Макарович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Петровский Авраам Яковлевич

Отец ребёнка: Петровский Яков Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Яков Макарович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1867
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