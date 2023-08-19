Петровский Иеремей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровский Иеремей Яковлевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1817

Дата смерти

25.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Петровский Яков Макарович

Мать: Петровская Пелагея Ивановна

Бракосочетание
08.02.1842

Жена: Петровская Феодора Федотовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Петровский Марк Иеремеевич

Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Петровский Иван Иеремеевич

Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Петровский Дмитрий Иеремеевич

Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна

Рождение ребёнка
01.10.1855

Сын: Петровский Роман Иеремеевич

Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна

Рождение ребёнка
06.07.1858

Дочь: Тисленко Мария Иеремеевна

Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Надежда Иеремеевна

Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна

Рождение ребёнка
11.06.1863

Дочь: Артамонова Ольга Иеремеевна

Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Петровский Павел Иеремеевич

Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1889
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