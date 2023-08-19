Петровский Иеремей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти25.02.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
08.02.1842
Рождение ребёнка
1844
Сын: Петровский Марк Иеремеевич
Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Петровский Иван Иеремеевич
Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Петровский Дмитрий Иеремеевич
Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
01.10.1855
Сын: Петровский Роман Иеремеевич
Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
06.07.1858
Дочь: Тисленко Мария Иеремеевна
Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Надежда Иеремеевна
Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
11.06.1863
Дочь: Артамонова Ольга Иеремеевна
Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Петровский Павел Иеремеевич
Мать ребёнка: Петровская Феодора Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1889