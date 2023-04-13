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Петровский Яков Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Петровский Иеремей Яковлевич

Мать ребёнка: Петровская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Петровский Демьян Яковлевич

Мать ребёнка: Петровская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Петровский Авраам Яковлевич

Мать ребёнка: Петровская Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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