Петровский Яков Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Петровский Иеремей Яковлевич
Мать ребёнка: Петровская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Петровский Демьян Яковлевич
Мать ребёнка: Петровская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Петровский Авраам Яковлевич
Мать ребёнка: Петровская Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно