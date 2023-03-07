Астраханцова (Кудрявцева) Ирина Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Астраханцов Никита Трофимов
Отец ребёнка: Астраханцов Трофим Антонов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Федосья Трофимова
Отец ребёнка: Астраханцов Трофим Антонов
Рождение ребёнка
10.11.1796 ст.
Сын: Астраханцов Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Астраханцов Трофим Антонов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Марья Трофимова
Отец ребёнка: Астраханцов Трофим Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1801