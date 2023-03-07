Астраханцова (Кудрявцева) Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова (Кудрявцева) Ирина Михайлова

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Место рождения

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Кудрявцев Михаил Купреянов

Мать: Кудрявцева Зиновия Оксенова

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Астраханцов Никита Трофимов

Отец ребёнка: Астраханцов Трофим Антонов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Федосья Трофимова

Отец ребёнка: Астраханцов Трофим Антонов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1796 ст.

Сын: Астраханцов Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Астраханцов Трофим Антонов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Марья Трофимова

Отец ребёнка: Астраханцов Трофим Антонов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Трофим Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1801
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