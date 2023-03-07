Пушкарев (Астраханцов) Петр (Трофимов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев (Астраханцов) Петр (Трофимов)

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Пушкарев Козьма Кириллов

Мать: Пушкарева Стефанида Антонова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1819

Жена: Пушкарева Екатерина Аверкиева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Стефанида Петрова

Мать ребёнка: Пушкарева Екатерина Аверкиева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1831 ст.

Сын: Пушкарев Гурий (Гурьян) Петров

Мать ребёнка: Пушкарева Екатерина Аверкиева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1835

Дочь: Феодосия (Федосья) Петрова

Мать ребёнка: Пушкарева Екатерина Аверкиева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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