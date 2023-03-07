Пушкарев (Астраханцов) Петр (Трофимов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Бракосочетание
1819
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Стефанида Петрова
Мать ребёнка: Пушкарева Екатерина Аверкиева
Рождение ребёнка
15.11.1831 ст.
Сын: Пушкарев Гурий (Гурьян) Петров
Мать ребёнка: Пушкарева Екатерина Аверкиева
Рождение ребёнка
02.06.1835
Дочь: Феодосия (Федосья) Петрова
Мать ребёнка: Пушкарева Екатерина Аверкиева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858