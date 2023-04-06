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Астраханцов Никита Трофимов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Астраханцов Трофим Антонов

Мать: Астраханцова Ирина Михайлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Астраханцов Иван Никитин

Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Федотова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Астраханцов Андрей Никитин

Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Федотова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Ксения Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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