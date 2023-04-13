(Стерхова) Мавра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Стерхова) Мавра Петрова

(Стерхова) Мавра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1796

Сын: Стерхов Николай Иванов

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Стерхов Николай Иванов

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Стерхов Прохор Иванов

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Созон Иванов

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Павел Иванов

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Афанасiй Иванов

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устина Иванова

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерхова Елисавета Иванова

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Матвей Иванов

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Евфимiй Иванов

Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close