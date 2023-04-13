(Стерхова) Мавра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Созон Иванов
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Павел Иванов
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устина Иванова
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стерхова Елисавета Иванова
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стерхов Иван Иосифов
Смерть
Неизвестно