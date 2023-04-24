Стерхов Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти19.03.1850
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Стерхов Иван Иосифов
Мать: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
?.07.1829
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: Анна Дмитрiева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Стерхова Анна Николаева
Мать ребёнка: Анна Дмитрiева
Бракосочетание
13.01.1833
Жена: Шутова Евдокiя Елисеева
Рождение ребёнка
21.01.1834
Дочь: Стерхова Ксенiя Николаева
Мать ребёнка: Шутова Евдокiя Елисеева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Стерхова Марфа Николаева
Мать ребёнка: Шутова Евдокiя Елисеева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Шутова Евдокiя Елисеева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталья Николаева
Мать ребёнка: Шутова Евдокiя Елисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагiя Николаева
Мать ребёнка: Анна Дмитрiева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Дмитрiева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Дмитрiева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
19.03.1850