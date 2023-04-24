Стерхов Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтерхов Николай Иванов

Стерхов Николай Иванов

avatar

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

19.03.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Стерхов Иван Иосифов

Мать: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1829

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: Анна Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Стерхова Анна Николаева

Мать ребёнка: Анна Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.01.1833

Жена: Шутова Евдокiя Елисеева

Рождение ребёнка
21.01.1834

Дочь: Стерхова Ксенiя Николаева

Мать ребёнка: Шутова Евдокiя Елисеева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Стерхова Марфа Николаева

Мать ребёнка: Шутова Евдокiя Елисеева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Стерхов Ефрем Николаев

Мать ребёнка: Шутова Евдокiя Елисеева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталья Николаева

Мать ребёнка: Шутова Евдокiя Елисеева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагiя Николаева

Мать ребёнка: Анна Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Захар Николаев

Мать ребёнка: Анна Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Емельян Николаев

Мать ребёнка: Анна Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
19.03.1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close