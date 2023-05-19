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Стерхов Иван Иосифов

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Стерхов Николай Иванов

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Стерхов Николай Иванов

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Стерхов Прохор Иванов

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Созон Иванов

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Павел Иванов

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Афанасiй Иванов

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устина Иванова

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерхова Елисавета Иванова

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Матвей Иванов

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Евфимiй Иванов

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно