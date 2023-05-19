Стерхов Иван Иосифов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Созон Иванов
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Павел Иванов
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устина Иванова
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стерхова Елисавета Иванова
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Смерть
Неизвестно