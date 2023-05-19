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Стерхов Емельян Николаев

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Николай Иванов

Мать: Анна Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1841

Дочь: Ксенiя Емельянова

Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1843

Дочь: Елена Емельянова

Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.08.1844

Сын: Стерхов Александр Емельянов

Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1846

Дочь: Евфимiя Емельянова

Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.03.1851

Сын: Стерхов Герасим Емельянов

Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно