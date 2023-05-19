Стерхов Емельян Николаев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Николай Иванов
Мать: Анна Дмитрiева
Рождение ребёнка
16.01.1841
Дочь: Ксенiя Емельянова
Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова
Рождение ребёнка
14.05.1843
Дочь: Елена Емельянова
Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова
Рождение ребёнка
30.08.1844
Сын: Стерхов Александр Емельянов
Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова
Рождение ребёнка
10.09.1846
Дочь: Евфимiя Емельянова
Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова
Рождение ребёнка
03.03.1851
Сын: Стерхов Герасим Емельянов
Мать ребёнка: Передвигина Васса Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно