Стерхов Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Захар
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Стерхова Акилина Петрова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Петрова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Иван Петров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Зотик Петров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно