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Стерхов Петр

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Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Захар

Мать: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Стерхова Акилина Петрова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Петрова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Иван Петров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Зотик Петров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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