Стерхов Зотик Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Стерхова Агафья Зотеева
Мать ребёнка: Ксенiя Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксенiя Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Давыд Зотеев
Мать ребёнка: Ксенiя Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Миней Зотеев
Мать ребёнка: Ксенiя Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксенiя Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стерхова Харитина Зотикова
Мать ребёнка: Ксенiя Гаврилова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно