(Стерхова) Ксенiя Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти23.11.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Стерхова Агафья Зотеева
Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Давыд Зотеев
Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерхов Миней Зотеев
Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стерхова Харитина Зотикова
Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров
Смерть
23.11.1841