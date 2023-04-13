(Стерхова) Ксенiя Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Стерхова) Ксенiя Гаврилова

(Стерхова) Ксенiя Гаврилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

23.11.1841

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Стерхова Агафья Зотеева

Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Дмитрiй Зотиков

Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Давыд Зотеев

Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Миней Зотеев

Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Козьма Зотеев

Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерхова Харитина Зотикова

Отец ребёнка: Стерхов Зотик Петров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
23.11.1841
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close