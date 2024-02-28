Стерхова (Бабкина) Харитина Зотикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерхова (Бабкина) Харитина Зотикова

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Зотик Петров

Мать: Ксенiя Гаврилова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.11.1845

Дочь: Стефанида Ильина

Отец ребёнка: Бабкин Илья Иванов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1850

Дочь: Фекла Ильина

Отец ребёнка: Бабкин Илья Иванов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1852

Сын: Бабкин Иван Ильин

Отец ребёнка: Бабкин Илья Иванов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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