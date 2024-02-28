Стерхова (Бабкина) Харитина Зотикова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Зотик Петров
Мать: Ксенiя Гаврилова
Рождение ребёнка
03.11.1845
Дочь: Стефанида Ильина
Отец ребёнка: Бабкин Илья Иванов
Рождение ребёнка
20.09.1850
Дочь: Фекла Ильина
Отец ребёнка: Бабкин Илья Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1852
Сын: Бабкин Иван Ильин
Отец ребёнка: Бабкин Илья Иванов
Смерть
Неизвестно