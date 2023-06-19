Стерхова (Стерхова) Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерхова (Стерхова) Акилина Петрова

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Стерхов Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Стерхов Семен Васильев

Отец ребёнка: Стерхов Василiй Степанов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Стерхов Михайло Васильев

Отец ребёнка: Стерхов Василiй Степанов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1835

Сын: Стерхов Илья Васильев

Отец ребёнка: Стерхов Василiй Степанов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.11.1842

Муж: Шилков Петр Михайлов

Рождение ребёнка
15.05.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилков Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Стерхов Василiй Степанов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно