Стерхова (Стерхова) Акилина Петрова
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Стерхов Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Стерхов Василiй Степанов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Стерхов Василiй Степанов
Рождение ребёнка
18.07.1835
Отец ребёнка: Стерхов Василiй Степанов
Бракосочетание
11.11.1842
Муж: Шилков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
15.05.1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Стерхов Василiй Степанов
Смерть
Неизвестно