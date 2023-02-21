Синегубова Степанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синегубова Степанида Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

26.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1911

Дочь: Синегубова Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Синегубов Поликапр Иванович

Киселево, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.

Дочь: Надежда Поликарповна

Отец ребёнка: Синегубов Поликапр Иванович

Киселево, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синегубов Поликапр Иванович

Смерть
26.11.1966
Москва, город федерального значения Москва
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