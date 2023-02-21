Синегубова Степанида Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смерти26.11.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1911
Дочь: Синегубова Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Синегубов Поликапр Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.
Дочь: Надежда Поликарповна
Отец ребёнка: Синегубов Поликапр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1966
Москва, город федерального значения Москва