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Горматов Филипп Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Горматов Иван Андреев

Мать: Дарья Павлова

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1762
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горматов Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Горматов Моисей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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