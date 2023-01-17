Горматов Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Горматов Иван Андреев
Мать: Дарья Павлова
Место жительства
1762
Рождение ребёнка
1785
Сын: Горматов Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Горматов Моисей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно