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Пономарев Меркурий Семенович

Место рождения

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Пономарев Семен Кузьмич

Мать: Пономарева Неонила Никифоровна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1837

Сын: Пономарев Матвей Меркурьевич

Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1839

Дочь: (Пономарева) Евдокия Меркурьевна

Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Пономарева) Ульяна Меркурьевна

Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1845

Сын: Пономарев Степан Меркурьевич

Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Пономарева) Феодосия Меркурьевна

Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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