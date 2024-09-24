Пономарев Меркурий Семенович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1837
Сын: Пономарев Матвей Меркурьевич
Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1839
Дочь: (Пономарева) Евдокия Меркурьевна
Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Пономарева) Ульяна Меркурьевна
Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1845
Сын: Пономарев Степан Меркурьевич
Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Пономарева) Феодосия Меркурьевна
Мать ребёнка: Пономарева Василиса Васильевна
Смерть
Неизвестно