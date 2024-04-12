(Новоторцева) Мавра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новоторцева) Мавра Яковлевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Новоторцев Яков Стефанович

Мать: Новоторцева Евдокия Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1858

Муж: Шаров Петр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
26.07.1859

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1866

Сын: Шаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1870

Дочь: Иулияния Петровна

Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1874

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Шаров Василий Петрович

Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1883

Сын: Шаров Яков Петрович

Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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