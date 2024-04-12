(Новоторцева) Мавра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
12.01.1858
Муж: Шаров Петр Иванович
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
26.07.1859
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1866
Сын: Шаров Иван Петрович
Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1870
Дочь: Иулияния Петровна
Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1874
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1880
Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1883
Сын: Шаров Яков Петрович
Отец ребёнка: Шаров Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно