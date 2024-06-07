Кутергина (Махнева) Федора Зиновьевна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутергина (Махнева) Федора Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Махнев Зиновий Ульянович

Мать: Махнева (Лимонова) Татьяна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Кутергина) Марфа Филимоновна

Отец ребёнка: Кутергин Филимон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Кутергина) Мария Филимоновна

Отец ребёнка: Кутергин Филимон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Останина (Кутергина) Екатерина Филимоновна

Отец ребёнка: Кутергин Филимон Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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