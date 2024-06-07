Кутергина (Махнева) Федора Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Место жительства
Неизвестно
Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Кутергина) Марфа Филимоновна
Отец ребёнка: Кутергин Филимон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Кутергина) Мария Филимоновна
Отец ребёнка: Кутергин Филимон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Останина (Кутергина) Екатерина Филимоновна
Отец ребёнка: Кутергин Филимон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно