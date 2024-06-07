Кутергин Филимон Дмитриевич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутергин Филимон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кутергин Прокопей Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кутергин Трофим Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Кутергина) Марфа Филимоновна

Мать ребёнка: Кутергина (Махнева) Федора Зиновьевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Кутергина) Мария Филимоновна

Мать ребёнка: Кутергина (Махнева) Федора Зиновьевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Останина (Кутергина) Екатерина Филимоновна

Мать ребёнка: Кутергина (Махнева) Федора Зиновьевна

Смерть
Неизвестно

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