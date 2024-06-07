Кутергин Филимон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кутергин Прокопей Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кутергин Трофим Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Кутергина) Марфа Филимоновна
Мать ребёнка: Кутергина (Махнева) Федора Зиновьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Кутергина) Мария Филимоновна
Мать ребёнка: Кутергина (Махнева) Федора Зиновьевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Останина (Кутергина) Екатерина Филимоновна
Мать ребёнка: Кутергина (Махнева) Федора Зиновьевна
Смерть
Неизвестно