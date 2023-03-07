Арбузовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения11.11.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1839
Отец: Арбузовъ Сергей
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Арбузова Устинья
Рождение ребёнка
04.11.1861
Сын: Арбузовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Арбузова Устинья
Рождение ребёнка
24.08.1863
Сын: Арбузовъ Адрианъ
Мать ребёнка: Арбузова Устинья
Рождение ребёнка
07.01.1865
Сын: Арбузовъ Григорий
Мать ребёнка: Арбузова Устинья