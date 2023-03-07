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Арбузовъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.11.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1839

Отец: Арбузовъ Сергей

Мать: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Арбузова Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1861

Сын: Арбузовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Арбузова Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1863

Сын: Арбузовъ Адрианъ

Мать ребёнка: Арбузова Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1865

Сын: Арбузовъ Григорий

Мать ребёнка: Арбузова Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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