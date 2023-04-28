Арбузовъ Сергей
Место рождения
Дата рождения29.09.1813
Дата смерти21.04.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1813
Отец: Бучневъ Силуянъ
Мать: Бучнева Ирина
Место жительства
1825
Изъ Аннинской
Рождение ребёнка
23.03.1836
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
06.06.1837
Сын: Арбузовъ Виссарионъ
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1838
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
11.11.1839
Сын: Арбузовъ Иванъ
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Арбузовъ Трофимъ
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1842
Сын: Арбузовъ Трифанъ
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1843
Сын: Арбузовъ Киръ
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
28.04.1845
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1844