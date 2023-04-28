Арбузовъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузовъ Сергей

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.09.1813

Дата смерти

21.04.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1813

Отец: Бучневъ Силуянъ

Мать: Бучнева Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1825
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Изъ Аннинской
Рождение ребёнка
23.03.1836

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1837

Сын: Арбузовъ Виссарионъ

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1838

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1839

Сын: Арбузовъ Иванъ

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Арбузовъ Трофимъ

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Арбузовъ Трифанъ

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1843

Сын: Арбузовъ Киръ

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1845

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Смерть
21.04.1844
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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