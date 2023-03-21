Малявкин Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1911
Дата смерти04.01.1965
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1911
Отец: Малявкин Петр Антонович
Мать: Малявкина Евдокия
Рождение ребёнка
08.11.1947
Сын: Малявкин Валерий Павлович
Мать ребёнка: Малявкина Анна Дмитриевна
Панфилово, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.09.1949
Сын: Малявкин Алексей Павлович
Мать ребёнка: Малявкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Мулыгина Тамара Павловна
Мать ребёнка: Малявкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малявкина Нина Павловна
Мать ребёнка: Евдокия
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
04.01.1965