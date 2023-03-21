Малявкин Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалявкин Павел Петрович

Малявкин Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1911

Дата смерти

04.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1911

Отец: Малявкин Петр Антонович

Мать: Малявкина Евдокия

Рождение ребёнка
08.11.1947

Сын: Малявкин Валерий Павлович

Мать ребёнка: Малявкина Анна Дмитриевна

Панфилово, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.09.1949

Сын: Малявкин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Малявкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Мулыгина Тамара Павловна

Мать ребёнка: Малявкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малявкина Нина Павловна

Мать ребёнка: Евдокия

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
04.01.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close