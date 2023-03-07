Баушкинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения14.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1867
Отец: Баушкинъ Сергей
Мать: Баушкина Александра
Рождение ребёнка
1890
Сын: Баушкинъ Герасимъ
Мать ребёнка: Баушкина Ефимия
Бракосочетание
14.02.1894
Жена: Баушкина Ефимия
Рождение ребёнка
09.01.1895
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Баушкина Ефимия
Рождение ребёнка
17.05.1897
Сын: Баушкинъ Федоръ
Мать ребёнка: Баушкина Ефимия
Рождение ребёнка
24.12.1899
Сын: Баушкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Баушкина Ефимия