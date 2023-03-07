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Баушкинъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1867

Отец: Баушкинъ Сергей

Мать: Баушкина Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Баушкинъ Герасимъ

Мать ребёнка: Баушкина Ефимия

Бракосочетание
14.02.1894

Жена: Баушкина Ефимия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1895

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Баушкина Ефимия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1897

Сын: Баушкинъ Федоръ

Мать ребёнка: Баушкина Ефимия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1899

Сын: Баушкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Баушкина Ефимия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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