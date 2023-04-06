Баушкина (Иевлева) Ефимия
Место рождения
Дата рождения14.09.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1873
Отец: Иевлевъ Федоръ
Мать: Иевлева Ирина
Рождение ребёнка
1890
Сын: Баушкинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ
Бракосочетание
14.02.1894
Муж: Баушкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.01.1895
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.05.1897
Сын: Баушкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.12.1899
Сын: Баушкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ