Баушкина (Иевлева) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Иевлева) Ефимия

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.09.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1873

Отец: Иевлевъ Федоръ

Мать: Иевлева Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Баушкинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ

Бракосочетание
14.02.1894

Муж: Баушкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1895

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1897

Сын: Баушкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1899

Сын: Баушкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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