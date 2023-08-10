Цебрик (Цебрик) Анна Николаевна (Васильевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1917
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1917
Отец: Цебрик Василий
Мать: Цебрик Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова (Цебрик) Любовь
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец, домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
23.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2013