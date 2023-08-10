Цебрик (Цебрик) Анна Николаевна (Васильевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цебрик (Цебрик) Анна Николаевна (Васильевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1917

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1917

Отец: Цебрик Василий

Мать: Цебрик Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова (Цебрик) Любовь

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец, домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
23.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2013

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