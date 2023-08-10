Денисова (Цебрик) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Цебрик) Любовь

Денисова (Цебрик) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Цебрик Анна Николаевна (Васильевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Руслан

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Самбор, Львівська область
Смерть
Неизвестно