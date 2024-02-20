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Сарбаш Михаил Фотиевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.05.1876

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1876

Отец: Сарбаш Фотий / Федор / Стефанович

Мать: Сарбаш Сусана Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1894

Сын: Сарбаш Христофор Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сарбаш Антон Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сарбаш Василий Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Сарбаш Фотий Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
01.07.1902

Жена: Сарбаш Мария Якимовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9 ,Николаевская церковь, м/к-1902г.,лист-112,зап-13
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Харт Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Сарбаш Мария Якимовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сарбаш Николай Михайлович

Мать ребёнка: Сарбаш Мария Якимовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарбаш ?

Мать ребёнка: Сарбаш Мария Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шердиц Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Сарбаш Мария Якимовна

Смерть
1952
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