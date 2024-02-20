Сарбаш Михаил Фотиевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.05.1876
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1876
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сарбаш Христофор Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сарбаш Василий Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
01.07.1902
Жена: Сарбаш Мария Якимовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9 ,Николаевская церковь, м/к-1902г.,лист-112,зап-13
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Харт Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Сарбаш Мария Якимовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сарбаш Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сарбаш Мария Якимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарбаш ?
Мать ребёнка: Сарбаш Мария Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шердиц Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Сарбаш Мария Якимовна
Смерть
1952