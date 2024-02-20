Сарбаш Николай Михайлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1910
Дата смерти22.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сарбаш Михаил Фотиевич
Мать: Сарбаш Мария Якимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.02.1938
Мать ребёнка: Сарбаш Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
09.09.1946
Мать ребёнка: Сарбаш Елизавета Михайловна
село Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарбаш Елизавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1992
Украина, Донецкая обл, Новоселковский р-н, с Красная Поляна
Причина смерти: Естественная смерть/старость