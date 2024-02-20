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Сарбаш Николай Михайлович

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1910

Дата смерти

22.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сарбаш Михаил Фотиевич

Мать: Сарбаш Мария Якимовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.02.1938

Сын: Сарбаш Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Сарбаш Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
09.09.1946

Сын: Сарбаш Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сарбаш Елизавета Михайловна

село Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарбаш Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарбаш Елизавета Михайловна

Смерть
22.12.1992
Украина, Донецкая обл, Новоселковский р-н, с Красная Поляна
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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