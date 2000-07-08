Сарбаш (Бурябаш Камела) Елизавета Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения26.02.1913
Дата смерти08.07.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1913
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.02.1938
Отец ребёнка: Сарбаш Николай Михайлович
Рождение ребёнка
09.09.1946
Отец ребёнка: Сарбаш Николай Михайлович
село Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарбаш Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2000