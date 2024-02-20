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Сарбаш Фотий / Федор / Стефанович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

1824

Дата смерти

21.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сарбаш Стефан Константинович

Мать: Сарбаш Стриона

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Фотиевна

Мать ребёнка: Сарбаш Сусана Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Бракосочетание
До 1848

Жена: Сарбаш Сусана Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Коссе Матрена Фотиевна

Мать ребёнка: Сарбаш Сусана Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.05.1876

Сын: Сарбаш Михаил Фотиевич

Мать ребёнка: Сарбаш Сусана Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
21.06.1911
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-124,зап.-25
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