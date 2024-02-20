Сарбаш Фотий / Федор / Стефанович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения1824
Дата смерти21.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1824
Отец: Сарбаш Стефан Константинович
Мать: Сарбаш Стриона
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Фотиевна
Мать ребёнка: Сарбаш Сусана Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Бракосочетание
До 1848
Жена: Сарбаш Сусана Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Коссе Матрена Фотиевна
Мать ребёнка: Сарбаш Сусана Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.05.1876
Мать ребёнка: Сарбаш Сусана Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
21.06.1911
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-124,зап.-25