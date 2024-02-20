Харт (Сарбаш) Ксения Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1903
Дата смерти09.07.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Сарбаш Михаил Фотиевич
Мать: Сарбаш Мария Якимовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харт Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харт Андрей Павлович
Смерть
09.07.1963