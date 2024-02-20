Харт (Сарбаш) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харт (Сарбаш) Ксения Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1903

Дата смерти

09.07.1963

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Сарбаш Михаил Фотиевич

Мать: Сарбаш Мария Якимовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харт Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харт Андрей Павлович

Смерть
09.07.1963
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