Федотов Лука Ионович
Место рождения
Дата рождения15.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1869
Отец: Антонов Ион Федотович
Бракосочетание
15.05.1896
Жена: Федотова Мария Игнатова
Рождение ребёнка
21.05.1897
Сын: Федотов Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова
Рождение ребёнка
04.08.1898
Сын: Федотов Андрей Лукьянович
Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова
Рождение ребёнка
01.10.1899
Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова
Рождение ребёнка
27.11.1901
Дочь: Варвара Лукьяновна
Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова
Рождение ребёнка
18.01.1903
Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова
Рождение ребёнка
08.06.1904
Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова
Рождение ребёнка
21.01.1906
Сын: Федотов Тимофей Лукьянович
Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова
Рождение ребёнка
07.04.1908
Дочь: Александра Лукьяновна
Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Федотов Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова
Смерть
Неизвестно