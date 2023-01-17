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Федотов Лука Ионович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1869

Отец: Антонов Ион Федотович

Мать: Антонова Васса Агафоновна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.05.1896

Жена: Федотова Мария Игнатова

Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Федотов Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1898

Сын: Федотов Андрей Лукьянович

Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Федотов Петр Лукьянович

Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1901

Дочь: Варвара Лукьяновна

Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1903

Сын: Федотов Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1904

Сын: Федотов Федор Лукьянович

Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1906

Сын: Федотов Тимофей Лукьянович

Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1908

Дочь: Александра Лукьяновна

Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Федотов Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Федотова Мария Игнатова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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