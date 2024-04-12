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Федотова Мария Игнатова

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Игнатов Владимир Дмитриевич

Мать: Игнатова Дарья Илларионовна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.05.1896

Муж: Федотов Лука Ионович

Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Федотов Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1898

Сын: Федотов Андрей Лукьянович

Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Федотов Петр Лукьянович

Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1901

Дочь: Варвара Лукьяновна

Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1903

Сын: Федотов Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1904

Сын: Федотов Федор Лукьянович

Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1906

Сын: Федотов Тимофей Лукьянович

Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1908

Дочь: Александра Лукьяновна

Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Федотов Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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