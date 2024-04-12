Федотова Мария Игнатова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
15.05.1896
Муж: Федотов Лука Ионович
Рождение ребёнка
21.05.1897
Сын: Федотов Михаил Лукьянович
Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович
Рождение ребёнка
04.08.1898
Сын: Федотов Андрей Лукьянович
Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович
Рождение ребёнка
01.10.1899
Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович
Рождение ребёнка
27.11.1901
Дочь: Варвара Лукьяновна
Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович
Рождение ребёнка
18.01.1903
Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович
Рождение ребёнка
08.06.1904
Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович
Рождение ребёнка
21.01.1906
Сын: Федотов Тимофей Лукьянович
Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович
Рождение ребёнка
07.04.1908
Дочь: Александра Лукьяновна
Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Федотов Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Федотов Лука Ионович
Смерть
Неизвестно