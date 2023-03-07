Любимова(изъ Полешевой) (Валявина) Катерина
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти26.06.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Валявинъ Григорий
Мать: Валявина Салманида
Рождение ребёнка
1826
Сын: Любимовъ Николай
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Щербакова Матрена
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
20.04.1833
Дочь: Александрия
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
04.03.1835
Дочь: Таракина Гриценко Евдокия
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1837
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Дмитрий
Смерть
26.06.1867