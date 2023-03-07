Любимова(изъ Полешевой) (Валявина) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова(изъ Полешевой) (Валявина) Катерина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Дата смерти

26.06.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Валявинъ Григорий

Мать: Валявина Салманида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Любимовъ Николай

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Щербакова Матрена

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1833

Дочь: Александрия

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1835

Дочь: Таракина Гриценко Евдокия

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1837

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Дмитрий

Смерть
26.06.1867
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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