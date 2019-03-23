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Калачиков Александр Константинович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

11.10.1946

Дата смерти

23.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калачикова (Завьялова) Галина Дмитреевна

Смерть
23.03.2019
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

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