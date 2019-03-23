Калачиков Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения11.10.1946
Дата смерти23.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калачикова (Завьялова) Галина Дмитреевна
Смерть
23.03.2019
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область