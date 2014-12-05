Калачикова (Завьялова) Галина Дмитреевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1943
Дата смерти05.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1943
Д. Букино солигалическая р-он Костромская обл, (была Ярославская обл)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калачиков Александр Константинович
Смерть
05.12.2014
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область