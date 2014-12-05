Калачикова (Завьялова) Галина Дмитреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачикова (Завьялова) Галина Дмитреевна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

27.11.1943

Дата смерти

05.12.2014

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1943

Отец: Завьялов Дмитрий Алексеевич

Мать: Завьялова Александра Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Д. Букино солигалическая р-он Костромская обл, (была Ярославская обл)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калачиков Александр Константинович

Смерть
05.12.2014
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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